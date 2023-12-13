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        Aydın'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, suç örgütü kurarak esnaf ve iş insanlarından haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 13.12.2023 - 13:02
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        Aydın'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, suç örgütü kurarak esnaf ve iş insanlarından haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

        Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve iş insanlarından haraç aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda S.O, V.Ö, A.Ö, K.O ve E.K gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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