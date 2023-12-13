Aydın'daki suç örgütü operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, suç örgütü kurarak esnaf ve iş insanlarından haraç topladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Aydın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve iş insanlarından haraç aldıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirledikleri 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda S.O, V.Ö, A.Ö, K.O ve E.K gözaltına alındı, adreslerde bulunan dijital materyallere el konuldu.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, E.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.