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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 12:27 Güncelleme: 13.12.2023 - 12:27
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

        Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, P.S. (34) adlı kadının evinden çıkan A.R'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kadının evindeki aramada ise 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

        Gözaltına alınan P.S. ve A.R. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

        Öte yandan şüpheli kadının kocasının "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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