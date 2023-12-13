Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Kuyucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, P.S. (34) adlı kadının evinden çıkan A.R'nin üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Kadının evindeki aramada ise 10 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

Gözaltına alınan P.S. ve A.R. ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Öte yandan şüpheli kadının kocasının "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklu bulunduğu öğrenildi.