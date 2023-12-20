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        Nazilli'de otomobilin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarını yıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 09:24 Güncelleme: 20.12.2023 - 09:57
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        Nazilli'de otomobilin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarını yıktı.

        Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde olan F.I'nın kullandığı 09 R 3734 plakalı otomobil, karşı yönden gelen U.B. idaresindeki 09 AFS 606 plakalı otomobille 1897 Sokak kesişiminde çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden F.I'nın kullandığı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

        Çarpışma sonucu evin bahçe duvarı yıkıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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