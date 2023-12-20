Nazilli'de otomobilin çarptığı bahçe duvarı yıkıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde başka bir otomobille çarpışarak kontrolden çıkan otomobil, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Alparslan Türkeş Bulvarı'nda seyir halinde olan F.I'nın kullandığı 09 R 3734 plakalı otomobil, karşı yönden gelen U.B. idaresindeki 09 AFS 606 plakalı otomobille 1897 Sokak kesişiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden F.I'nın kullandığı otomobil, bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Çarpışma sonucu evin bahçe duvarı yıkıldı.

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