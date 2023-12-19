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        Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 23:53 Güncelleme: 19.12.2023 - 23:59
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        Aydın'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yeşil Mahalle 1897 Sokak'ta seyir halinde olan O.K. idaresindeki 77 EL 304 plakalı otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücü, otomobilini yol kenarına park ederken durumu fark eden bir mahalle sakini, yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale etmeye çalıştı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

        Otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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