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        Haberler Dünya İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog: Yeni bir insani araya hazırız

        İsrail Cumhurbaşkanı Herzog "İsrail, rehinelerin kurtarılması için Gazze'de yeni bir insani araya hazır" açıklamasında bulundu. Hamas'tan yapılan açıklamada ise "Savaşı sonlandıracak girişimlere hazırız. Savaş devam ederken rehine takası için müzakere olmayacak" denildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 17:20 Güncelleme: 19.12.2023 - 17:57
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        Herzog: Yeni bir insani araya hazırız
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        İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını sağlamak için Gazze Şeridi'nde yeni bir "insani ara"ya hazır olduklarını belirtti.

        Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

        İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil Hamas ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.

        Herzog, son iki haftada BM ve diğer uluslararası yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze'ye günde 100 ila 125 arasında insani yardım tırının girdiğini söyleyerek bunun 3 katına çıkarılabileceğini aktardı.

        İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatı olasılığına da değinen Herzog, "İsrail'in, rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.

        HAMAS'TAN REHİNE TAKASI AÇIKLAMASI

        Hamas'tan yapılan açıklamada "Savaşı sonlandıracak girişimlere hazırız. Savaş devam ederken rehine takası için müzakere olmayacak" denildi.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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