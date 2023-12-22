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        Aydın'da tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon

        Aydın'da tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 92 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 22.12.2023 - 12:32
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        Aydın'da tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon
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        Aydın'da tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda 92 bin makaron ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde belirledikleri adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 10 bin 500'ü dolu 92 bin makaron, 30,5 kilogram tütün, 875 paket kaçak sigara, sigara sarma makinesi ve 60 kesilmiş bandrol ele geçirildi.

        İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen 8 kişiye para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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