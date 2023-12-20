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        Aydın'da denizde kaybolduğu belirtilen iş insanını arama çalışmaları sürüyor

        Aydın'ın Didim ilçesinde 7 gün önce tek başına tekneyle denize açıldığı ve bir daha haber alınamadığı belirtilen Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 12:20 Güncelleme: 20.12.2023 - 12:20
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        Aydın'da denizde kaybolduğu belirtilen iş insanını arama çalışmaları sürüyor
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        Aydın'ın Didim ilçesinde 7 gün önce tek başına tekneyle denize açıldığı ve bir daha haber alınamadığı belirtilen Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'yı arama çalışmaları sürüyor.

        Sahil Güvenlik ekipleri Cinkaya'nın kaybolduğu ifade edilen noktalarda arama yapıyor. Dalgıçlar da çalışmalara zaman zaman destek veriyor.

        Cinkaya ailesinin avukatı Harun Ümit Eren, iş insanının kaybolmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Yasin Cinkaya'nın denizde kaybolmasında adli bir olaya ilişkin emare bulunamadığını ifade eden Eren, şöyle devam etti:

        "Didim Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan detaylı incelemeler neticesinde şimdiye kadar şüpheli bir duruma rastlanmamış olup oltaların nizami olarak toplanmış ve iğnelerinin sökülmüş olması ile elektronik çapanın kaldırılmış olması nedenleriyle Yasin Cinkaya'nın teknesi ile dönüşe geçtiği sırada dengesini kaybederek denize düşmüş olabileceği değerlendirilmiştir. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından olayın tespit edildiği andan itibaren arama kurtarma çalışmaları karadan, havadan ve denizden aralıksız devam etmektedir."

        Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesini isteyen Eren, "Bu zorlu süreçte müvekkilimiz Yasin Cinkaya'nın ailesi ne yazık ki gerçek olmayan ve arama kurtarma çalışmalarına hiçbir katkı sağlamayan yanlış bilgiler ile muhatap bırakılmaktadır. Bu nedenle arama çalışmaları halen devam eden müvekkilimiz ve ailesi adına bu basın açıklamasını yapma gereği hasıl olmuştur." ifadelerini kullandı.

        Denizlili iş insanı Yasin Cinkaya'nın teknesi, Eşek Adası yakınlarında 14 Aralık sabahı balıkçılarca bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, Cinkaya'ya ait telefon, cüzdan gibi şahsi eşyaların bulunduğu tekneyi kıyıya çekmişti. Didim ilçesinden 13 Aralık'ta denize açıldığı ve son olarak yakınlarıyla aynı gün akşam saat 19.00 sıralarında telefonla görüştüğü belirtilen Cinkaya için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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