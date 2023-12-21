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        Denizde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni balıkçılar kurtardı

        AYDIN'danYunanistan'a gitmek isteyen ancak denizde sağanak ile fırtınaya yakalanan lastik bottaki 30 kaçak göçmen, Türk balıkçılar tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 14:19 Güncelleme: 21.12.2023 - 14:20
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        Denizde fırtınaya yakalanan 30 göçmeni balıkçılar kurtardı
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        AYDIN'danYunanistan'a gitmek isteyen ancak denizde sağanak ile fırtınaya yakalanan lastik bottaki 30 kaçak göçmen, Türk balıkçılar tarafından kurtarıldı. Tekneye alınan kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerine teslim edildi.

        Olay, sabah saatlerinde İzmir'in Selçuk ilçesi Pamucak Sahili açıklarında meydana geldi. Aydın Kuşadası ilçesinden, Yunanistan'ın Sisam Adası'na gitmeye çalışan aralarında kadın ve çocukların da olduğu lastik bottaki 30 kaçak göçmen, denizin ortasında sağanak ve fırtınaya yakalandı. Zor anlar yaşayan lastik bottaki göçmenlerin imdadına Türk balıkçılar, yetişti. Balıkçılar, 5 saat lastik botla sürüklendiği belirtilen kaçak göçmenleri kurtarıp, tekneye aldı. Teknenin kaptanı Ali Sarıhan, durumu telsizle Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Kaçak göçmenler, olay yerine kısa sürede ulaşan Sahil Güvenlik botu eşliğinde Kuşadası Balıkçı Barınağı'na getirildi. Burada Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan kaçak göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. 'CİHAZLAR SAYESİNDE BİLE YÖNÜMÜZÜ BULMAKTA ZORLANDIK'

        Kuşadası açıklarında lastik botu fark ettiklerini anlatan balıkçı teknesinin kaptanı Ali Sarıhan, "Pamucak Sahili açıklarında ağ atmış çekiyorduk. Birden bir mülteci botu ortaya çıktı. Bize doğru geldiler ve tekneye aldık. Sahil Güvenlik ekiplerine durumu anons ettik. Kısa sürede yanımıza gelip, mültecileri limana kadar getirmemizi istediler. Tekneye aldığımız çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu göçmenlere sıcak çorba ikram ettik. Hava sisli ve pusluydu, bizler cihazlar sayesinde bile yönümüzü bulmakta zorlanırken, onların bu havada neden denize açıldıklarını bilmiyorum" diye konuştu.

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