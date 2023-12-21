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        Kuşadası'nda botları sürüklenen düzensiz göçmenleri balıkçılar kurtardı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde balıkçılar, botları sürüklenen düzensiz göçmenleri tekneye alarak karaya çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 10:35 Güncelleme: 21.12.2023 - 10:35
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        Kuşadası'nda botları sürüklenen düzensiz göçmenleri balıkçılar kurtardı
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        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde balıkçılar, botları sürüklenen düzensiz göçmenleri tekneye alarak karaya çıkardı.

        Alınan bilgiye göre, Pamucak açıklarında ağ atan kaptan Ali Sarıhan ve yanındaki balıkçılar, sağanak ve kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede bir lastik botun sürüklendiğini fark etti.

        Balıkçılar, sürüklenen lastik botta bulunan ve yardım isteyen düzensiz göçmenleri, teknelerine aldı.

        Aralarında çocukların da bulunduğu 25 düzensiz göçmen, ihbar üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu nezaretinde karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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