Nazilli Belediyespor'un düşüşü sürüyor TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'a 3-2 yenilen Nazilli Belediyespor, üst sıralara tırmanma yarışında ağır yara aldı. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar iyi başladığı devreyi Play-Off barajının gerisinde tamamladı. Bu haftayı bay takım olarak geçirecek Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ise camiaya sağ duyu çağrısında bulundu. Üst üste alınan kayıpların üzücü olduğunu belirten Kaya, "Herkes sakin olsun. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve yeni yılda çok daha iyi bir takım izlettireceğiz" dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankaraspor'a 3-2 yenilen Nazilli Belediyespor, üst sıralara tırmanma yarışında ağır yara aldı. Son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde eden siyah-beyazlılar iyi başladığı devreyi Play-Off barajının gerisinde tamamladı. Bu haftayı bay takım olarak geçirecek Nazilli Belediyespor Başkanı Şahin Kaya ise camiaya sağ duyu çağrısında bulundu. Üst üste alınan kayıpların üzücü olduğunu belirten Kaya, "Herkes sakin olsun. İkinci yarıya çok iyi hazırlanacağız ve yeni yılda çok daha iyi bir takım izlettireceğiz" dedi.

Transfer döneminde takıma takviyeler yapacaklarını açıklayan Şahin Kaya, "Tüm taraftarlarımızın içi rahat olsun. Devre arasında kadromuzu güçlendireceğiz. Transfer hamlelerimizi yaptık. Bazı oyuncularla büyük ölçüde anlaşma sağladık. 4-5 oyuncuyla ön protokolü yaptık. Anlaşma sağladığımız yeni isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacağız" diye konuştu.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,