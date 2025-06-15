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        Ayı saldırısında hayatını kaybetti!

        Ardahan'da feci bir olay meydana geldi. Kentte hayvan otlatırken ayının saldırısına uğrayan 22 yaşındaki Eray P. hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 17:07 Güncelleme: 15.06.2025 - 17:07
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        Ayı saldırısında hayatını kaybetti!
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        Ardahan'da hayvan otlatırken ayının saldırısına uğrayan genç hayatını kaybetti.

        AA'da yer alan habere göre merkeze bağlı Ardıçdere köyünün Kırlar mevkisinde hayvan otlamak için arazide bulunan Eray P'den (22) haber alamayan yakınları meraya gitti.

        Eray P.'nin ayının saldırısına uğradığını fark eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Eray P.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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