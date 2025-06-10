Aytaç Şaşmaz'dan Cemre Baysel’e gönderme

Cemre Baysel ile Aytaç Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde ilişkilerini sonlandırdı. Daha önce de ayrılıp - barışan Baysel ile Şaşmaz, özel hayatlarında bir kez daha farklı yolları tercih etti.

Cemre Baysel, ayrıldıktan saatler sonra sosyal medya hesabından bikinili pozlarını paylaşmış; "Güneşi yakalıyorum" notuyla bir paylaşımda bulundu.

Cemre Baysel'in bu paylaşımına, Aytaç Şaşmaz'dan gecikmeyen bir yanıt geldi.

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Aytaç Şaşmaz, sosyal medya hesabından; "Güneş, yüzünü görür ama ay ruhunu bilir" ifadesini kullanarak eski sevgilisine imalı bir göndermede bulunmuştu.

Aytaç Şaşmaz, bu kez tatil fotoğraflarıyla göndermede bulundu. Paylaşımına; '99 sorun...' notunu ve ABD’li şarkıcı Hugo’nun '99 Problems' şarkısını ekledi

Aytaç Şaşmaz; ayrılığın kendisi için bir sorun olmadığını ima ederken şarkının; "99 sorunum var ama kadın / ilişki bunlardan biri değil" dizelerini kullanarak, Cemre Baysel ile biten ilişkisinin gündeminde olmadığını, hayatında başka önceliklerinin bulunduğunu ve "Seninle ilgili bir derdim yok, hayatıma devam ediyorum" mesajını verdi.