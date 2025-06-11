Baba ile oğlu öldürdü! Vahşet sonrası kamerada!
Muğla'da, tartıştığı 45 yaşındaki Menderes Aşgın ve oğlu 12 yaşındaki Kıvanç Aşgın'ı bıçakla öldüren, 43 yaşındaki N.A. isimli kadını da ağır yaralayan 35 yaşındaki Köksal U.'nun, olayın ardından elinde bıçakla apartmandan çıktığı ve motosikletine binerek kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı
Muğla'nın Ortaca ilçesindeki bir tüpçü dükkanında çalışan Köksal U. (35), dün saat 18.00 sıralarında, bir restoranda garsonluk yapan Menderes Aşgın'ın (45) Terzialiler Mahallesi'ndeki oturduğu apartmanın ikinci katında bulunan evine geldi.
BABA İLE OĞLUNA BIÇAKLA SALDIRDIBaba ile oğlunu öldüren Köksal U.
DHA'daki habere göre birlikte alkol aldıkları öğrenilen Köksal U. ile Aşgın arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Köksal U., mutfaktan aldığı bıçakla Menderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın'a (12) saldırdı.
EVDEKİ ESKİ EŞİ DE BIÇAKLADIMenderes Aşgın ve oğlu Kıvanç Aşgın ve N.A.
Köksal U., baba ile oğlunu öldürürken, Aşgın'ın 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi N.A. ise aynı bıçakla ağır yaralandı.
KADIN HASTANEYE KALDIRILDIMenderes Aşgın ve 3 yıl önce boşandığı ancak aynı evi paylaştığı eşi N.A.
Evden gelen sesleri duyan komşularının ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. N.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Tedaviye alınan N.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Kurumu morguna kaldırıldı.
GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine geldiği motosikletle kaçan şüpheli Köksal U.'yu yakalayıp, gözaltına aldı. N.A. ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Köksal U., polisteki işlemlerinin ardından adliyede sevk edildi.
OLAY YERİNDEN ÇIKIŞI KAMERADA
Öte yandan Köksal U.'nun olayın ardından elinde bıçakla apartmandan çıktığı ve motosikletine binerek kaçtığı anlar, yakındaki başka bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.