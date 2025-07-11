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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı! Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı - ADANA SON DAKİKA | Son dakika haberleri

        Babasının evini yaktı, alevler bir eve daha sıçradı! Mahallelinin saldırdığı şüpheliyi polis kurtardı

        Adana'nın Ceyhan ilçesinde Muhammed I. babaevini ateşe verdi. Yangın yan binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, mahalleli Muhammed I.'ye saldırdı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle gerginlik son bulurken, mahalleli Muhammed I.'den, Muhammed I. de babasından şikayetçi oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 07:39 Güncelleme: 11.07.2025 - 07:39
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        Babaevini yaktı! Mahalleli linç edecekti
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        Adana'nın Ceyhan ilçesinde madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I.'nın (34) ateşe verdiği babasının evinden yayılan alevler bitişikteki eve de sıçradı. İki evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, öfkeli kalabalığın saldırısına uğrayan Muhammed I. ise polisin havaya ateş açması ve biber gazı kullanarak yaptığı müdahale ile kurtarılıp, gözaltına alındı.

        Olay, gece yarısı ilçeye bağlı Şahin Özbilen Mahallesi’nde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Muhammed I., henüz bilinmeyen nedenle babasının evine ateşe verdi.

        Hızla büyüyen yangın komşu eve sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin tazyikli suyla müdahalesi sonucu iki evdeki yangın söndürüldü.

        MAHALLELİ LİNÇ EDECEKTİ

        Olay nedeniyle öfkelenen mahalle sakinleri Muhammed I.'ya saldırdı. Polis, havaya ateş açıp, biber gazı kullanarak kalabalığın elinden kurtardığı Muhammed I.'yı gözaltına aldı.

        MAHALLE ONDAN, O BABASINDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

        Muhammed I.'nın kendilerine zulüm ettiğini, zorla paralarını aldığını söyleyen baba Hasan I. (59) ve diğer aile bireyleri kendisinden şikayetçi oldu. Ayrıca evi yanan komşusunun da Muhammed I.'dan şikayetçi olduğu öğrenildi. Şüpheliyi emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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