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        Haberler Gündem Bahçeli'den yeni görüntü

        Bahçeli'den yeni görüntü

        Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir görüntü paylaşıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:41
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        Bahçeli'den yeni görüntü
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        MHP tarafından Devlet Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı görüntü paylaşıldı.

        ALTAYLAR'DAN TUNA'YA ŞARKISIYLA

        'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsündeki 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' sözleriyle yürüyüş yapan MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüşü görüntüleri geldi.

        BAHÇELİ UZUNCA BİR YÜRÜYÜŞ YAPTI

        Ali Aksoy'un "Altaylar'dan Tuna'ya Kızıl Çin'le arası var, düştük kara sevdaya' sözleriyle görüntüye gelen Devlet Bahçeli'nin görüntüsü ilgi odağı oldu.

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