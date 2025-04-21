Bahçeli'den yeni görüntü
Ramazan Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni bir görüntü paylaşıldı.
Giriş: 21.04.2025 - 19:38 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:41
MHP tarafından Devlet Bahçeli'nin tek başına yürüyüş yaptığı görüntü paylaşıldı.
ALTAYLAR'DAN TUNA'YA ŞARKISIYLA
'Altaylar'dan Tuna'ya' türküsündeki 'Hele durma yürü sen, daha yolun yarısı var' sözleriyle yürüyüş yapan MHP Lideri Bahçeli'nin yürüyüşü görüntüleri geldi.
BAHÇELİ UZUNCA BİR YÜRÜYÜŞ YAPTI
Ali Aksoy'un "Altaylar'dan Tuna'ya Kızıl Çin'le arası var, düştük kara sevdaya' sözleriyle görüntüye gelen Devlet Bahçeli'nin görüntüsü ilgi odağı oldu.
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