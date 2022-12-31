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Bakan Çavuşoğlu'ndan yılbaşı mesajı: Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yılbaşı mesajında "Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz ve gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için hep birlikte çok çalışacağız. Hepinizin yeni yılını canı gönülden tebrik eder, sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerine yer verdi

Bakan Çavuşoğlu'ndan yılbaşı mesajı: Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz
DHA

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere gittiği Brezilya'dan paylaştığı yeni yıl mesajında, "Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, devlet başkanlığı görevini devralacak Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin törenine katılmak üzere geldiği Brezilya'dan yeni yıl mesajı paylaştı. Çavuşoğlu mesajında, "2022 herkes için zor bir sene oldu. Savaşların, çatışmaların, gıda ve enerji krizlerinin yaşandığı bir yıl oldu. Türkiye olarak bir taraftan küresel sorunların çözümüne katkı sağladık, diğer taraftan ülkemizin ve milletimizin menfaatlerini masada ve sahada korumak için cumhurbaşkanımızın liderliğinde çok çalıştık. 2023 bizim için sadece yeni bir yıl değildir. Cumhuriyetimizin 100.yılını idrak edeceğiz. Ayrıca hariciyemizin temellerinin atılmasının da 500. yılını idrak edeceğiz. Tarihimizden ve geleneklerimizden güç alarak geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz ve gelecek yüzyılı Türkiye yüzyılı yapmak için hep birlikte çok çalışacağız. Hepinizin yeni yılını canı gönülden tebrik eder, sağlık ve mutluluk dilerim" ifadelerini kullandı.

Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

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