'Yeni sistem hızla ülke geneline yayılacak'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 24 hastanede yeni güvenlik uygulamasına geçildiğini söyledi.
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 14, 2022
"SİSTEM HIZLA ÜLKE GENELİNE YAYILACAK"
Bakan Koca, "Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var. Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak" ifadelerini kullandı.
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