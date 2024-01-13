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        Balıkesirspor'da iki imza daha

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:24 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:25
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        Balıkesirspor'da iki imza daha
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        TFF3'üncü Lig'de ara transfer döneminin hızlı takımı Balıkesirspor, iki ismi daha kadrosuna kattı. Transfer yasağı olduğu dönemde üst üste iki kez küme düşen, sezon başında yasağı transferin son günü kaldırıp takviye yapmasına rağmen ilk yarıyı amatöre düşme korkusuyla tamamlayan Bal-Kes, Vanspor'dan 27 yaşındaki golcü Bertuğ Bayar ile 1.5 yıllık, Muş 1984'ten 29 yaşındaki 

        orta saha oyuncusu Kadir Torbacı ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Balıkesirspor ara transfer döneminde toplam 8 takviye yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir - BALIKESİR,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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