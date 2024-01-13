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        Balıkesir'de 50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 12:41 Güncelleme: 13.01.2024 - 12:41
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        Balıkesir'de 50 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Edremit Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından yapılan istihbarat çalışmalarında, "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "fuhşa teşvik veya aracılık etmek" suçlarından mahkemece çarptırıldığı 50 yıl 9 aylık hapis cezası kesinleşen İ.K'nin Edremit'te olduğu belirlendi.

        İşlediği 14 suç olayından aranan İ.K, JASAT tarafından yakalanarak, işlemlerinin ardından Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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