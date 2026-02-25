Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 02:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu pilot şehit oldu

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu 1 pilotun şehit olduğunu bildirdi.


        Ustaoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağının görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında kaza kırıma uğradığını belirtti.

        Vali Ustaoğlu, "Bir pilotumuz şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        2 kişi rezidansta ölü bulundu
        Bodo/Glimt destanı!
        Bodo/Glimt destanı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Diyarbakır'da feci kaza: 5 kişi can verdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        17 yıldır kayıp olan Ebru’nun öldürüldüğü ortaya çıktı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        Devrilen hafriyat kamyonunun şoförüne yardım etmek isteyen sürücüye otomobil çarptı
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        ABD bölgeye 150'den fazla uçak sevk etti
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        Boğarak öldürüp evini ateşe vermişti... Ağır haksız tahrik indirimi yapıldı
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        "Meclis sorumluluğu yerine getirdi"
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        Lübnan'dan İsrail açıklaması
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        VAR kayıtları açıklandı! Sane'nin golü neden iptal edildi?
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Galatasaray'da rota yeniden Koopmeiners!
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        Osimhen'de maaş spekülasyon, ağrı gerçek
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        'Adem Amca'ya sürpriz! Yaren yok, Nazlı yuvada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Yalova'da İkra bebeğin darp edildiği anlar kamerada
        Altında büyük geri dönüş
        Altında büyük geri dönüş
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Vincenzo Montella'dan çarpıcı açıklama: İtalya'ya dönecek mi?
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman
        Dev projeye 6.75 milyar dolarlık dış finansman

        Benzer Haberler

        Burhaniye'de Kaymakam Atilla, küçük öğrencileri ağırladı
        Burhaniye'de Kaymakam Atilla, küçük öğrencileri ağırladı
        Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı
        Balıkesir'de 3 dakika erken okunan ezan kafaları karıştırdı
        Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada tanık olan Kıvanç Tatlıtuğ: Çok tecrü...
        Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada tanık olan Kıvanç Tatlıtuğ: Çok tecrü...
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
        Seyir halindeki otomobil alev alev yandı, sürücü son anda kurtuldu
        İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        İş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi
        Halit Yukay davasında acılı aile konuştu: "Aslan gibi oğlum denizin dibinde...
        Halit Yukay davasında acılı aile konuştu: "Aslan gibi oğlum denizin dibinde...