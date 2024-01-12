Şehit Astsubay Canbulak, Erdek'te son yolculuğuna uğurlandı

DENİZKURDU Tatbikatı´nda dalış eğitiminde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat (26), Balikesir'in Erdek ilçesinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı askeri törenle toprağa verildi.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, bugün, baba evinde helallik alındıktan sonra görev yaptığı Erdek'teki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Mayın Filosu Komutanlığı'na getirildi. Burada yapılan törenin ardından bekar olan şehit Canbulat´ın cenazesi, öğlende Piri Reis Camii'ne getirdi. Şehidin annesi Necla ve babası Tamer ile kardeşi Enes Talha Canbulat'ın taziyeleri kabul ettiği askeri törene, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Erdek Kaymakam Abdullah Atakan Atasoy, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, çevre ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat, kılınan cenaze namazının ardından Erdek Şehitliği'nde toprağa verildi.