Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Sındırgı'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 10:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sındırgı'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

        Sındırgı ilçesine bağlı Umurlar Kırsal Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.


        Kısa sürede bitişikteki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


        Yangından etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.


        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        NYT iddia etti: Hamaney'in planı hazır
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        "Avrupa yolunda önemli eşiği aştı"
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        Karısını öldürdü, uzaklaştırma kararı veren hakimi suçladı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        Gençti, evliydi... Başından vurdular yol kenarına attılar!
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        Yalova'da 'gürültü' şiddeti! Baba ve 14 aylık kızı darp edildi
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        Çekici dehşeti! Takip edip çarptı!
        İki kardeşin trajik sonu!
        İki kardeşin trajik sonu!
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Kabine toplanıyor! 2 bakan ilk kez
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da
        Otomotivin gözü kulağı Avrupa'da

        Benzer Haberler

        Alara Atmaca Avrupa Şampiyonu oldu
        Alara Atmaca Avrupa Şampiyonu oldu
        Başkan Ahmet Akın, Kepsutlularla iftar yaptı Akın, "Balıkesir Benim Ailem d...
        Başkan Ahmet Akın, Kepsutlularla iftar yaptı Akın, "Balıkesir Benim Ailem d...
        Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı
        Sındırgı'da bitişik iki ev alevlere teslim oldu: 1 yaralı
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Bornova 1877: 2-1
        Ayvalıkgücü Belediyespor - Bornova 1877: 2-1
        Bandırmaspor - Atakaş Hatayspor 4-0
        Bandırmaspor - Atakaş Hatayspor 4-0
        Bandırmaspor- Hatayspor maçının ardından
        Bandırmaspor- Hatayspor maçının ardından