Sındırgı'da çıkan yangında 2 ev zarar gördü

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.



Sındırgı ilçesine bağlı Umurlar Kırsal Mahallesi'ndeki bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.





Kısa sürede bitişikteki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.





Yangından etkilenen bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.





Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

