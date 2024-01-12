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        Balıkesir'deki hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 19:17 Güncelleme: 12.01.2024 - 19:23
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        Balıkesir'deki hırsızlık ve uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde düzenlenen hırsızlık ve uyuşturucu madde ticareti operasyonlarında 4 kişi yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki hırsızlık ve uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

        Ekiplerce tespit edilen 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 85 gram sentetik uyuşturucu, 54 sentetik hap, hassas terazi, 122 tabanca fişeği, tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen 29 bin 600 lira, çeyrek altın, 6 cep telefonu ve çalıntı olduğu belirlenen tost makinesi ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında şüpheliler S.K, E.Ş, H.D. ve A.A, gözaltına alındı. Gözaltı kararı bulunan diğer zanlı E.Ş'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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