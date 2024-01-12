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        Ayvalıkgücü'den 3 transfer birden

         TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor ara transferde 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki forvet Akın Arıcan, Arnavutköy Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Fatih Mert Çırtlık ve 68 Aksarayspor'dan aynı yaştaki kaleci Efehan Kaptan ile sözleşme imzaladı. Ayvalıkgücü grubunda ilk yarıda 23 puanla dördüncü sırada yer almıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:10
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        Ayvalıkgücü'den 3 transfer birden
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         TFF3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Play-Off hattındaki Ayvalıkgücü Belediyespor ara transferde 3 takviye birden yaptı. Kırmızı-beyazlı kulüp Talasgücü Belediyespor'dan 29 yaşındaki forvet Akın Arıcan, Arnavutköy Belediyespor'dan 21 yaşındaki orta saha Fatih Mert Çırtlık ve 68 Aksarayspor'dan aynı yaştaki kaleci Efehan Kaptan ile sözleşme imzaladı. Ayvalıkgücü grubunda ilk yarıda 23 puanla dördüncü sırada yer almıştı.

        DHA-Spor - Türkiye-Balıkesir / Ayvalık - AYVALIK,

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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