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        Erdek'te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:46
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        Erdek'te uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'in Erdek ilçesinde üzerinde ve iş yerinde uyuşturucu ile kaçak tütün ele geçirilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, istihbari çalışmalar sonucu uyuşturucu ve uyarıcı madde sattığı belirlenen Duygu N'yi (38) otogarda durdurarak üst araması yaptı.

        Üzerinde 64 adet sentetik ecza ve 1,5 gram sentetik uyuşturucu bulunan zanlının iş yerinde yapılan aramada ise 5 bin 520 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 16 kilo 680 gram açık tütün ele geçirildi.

        Zanlı hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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