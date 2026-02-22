Canlı
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Bandırmaspor - Atakaş Hatayspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 4-0 mağlup eden Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, "Bugün kazandık ama bundan sonra ne olur tam kestiremediğimiz bir dönemdeyiz. Eksik oyuncularımızın dönmesini istiyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:22 Güncelleme:
        Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, son haftalarda zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

        Çok fazla eksik oyuncularının olduğunu hatırlatan Gürsel, rüzgarın maçın akışını ciddi etkilediğini vurguladı.

        İkinci yarının başında golü bulmalarının ardından rakibin 10 kişi kalmasının kendilerini rahatlattığını belirten Gürsel, şöyle konuştu:

        "Oyuncularımı tebrik ediyorum, onlara teşekkür ediyorum. Sadece bu maç için değil genel duruştan ve mücadelelerinden ötürü onları kutluyorum. Kolay bir süreçten geçmiyoruz. Bugün kazandık ama bundan sonra ne olur tam kestiremediğimiz bir dönemdeyiz. Eksik oyuncularımızın dönmesini istiyoruz. Önümüzdeki hafta Ümraniye maçı var. O maça en iyi şekilde hazırlanıp elimizden gelen en iyisini yapacağız. Bu maçta yine iki oyuncuyumuzu kaybettik. O da bizi üzdü. Sedrik aşil tendonuan ağır bir sakatlık geçirdi gibi duruyor. Enes de dördüncü sarı kartı gördü. Defansta yine iki eksik var. Her hafta en az iki oyuncu değişerek öbür maça çıkmak zorunda kalıyoruz. Önümüzdeki maç için en iyi kadroyla, en iyi bir şekilde çalışarak elimizden gelen en iyisini yapacağız. Sonuç ne olur artık nasip bakacağız."




        - Atakaş Hatayspor cephesi

        Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün de maçın ilk yarısını iyi oynadıklarını dile getirdi.

        İkinci yarıda gördükleri kırmızı kartın takıma kötü yansıdığını ifade eden İrtegün, şunları kaydetti:

        "Yapacak bir şeyimiz yok. Bunların üzerine gideceğiz. Bu genç oyuncuları bir şekilde iyi bir seviyeye getireceğiz ama bunun için sadece çalışma değil saha dışında da artık bir bazı kararların alması gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu yönetimle de paylaşacağım. Ne olursa olsun futbol hiçbir zaman ortam rahat diye rahat davranmamızı gerektiren bir alan değil. Hele hele bu Hatay gibi bir takımsa, şehir takımıysa bunu bir hatırlatacağız. Onun dışında ilk yarıdaki oyundan çok memnunum. Belki en iyi topu oynadık. Gerçekten oyunu domine ettik ama bir o kadar da ikinci yarıdan da ne yazık ki memnun değilim. Bandırmaspor'u da tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

