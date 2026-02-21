Canlı
        Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu

        Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu

        Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 22:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:59
        Manyas Gölü'nde erkek cesedi bulundu
        Kuşcenneti Mahallesi'ndeki ikametinden balık tutmak için traktörü ile ayrılan Ali E'nin (64) eve dönmemesi üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

        Manyas Gölü'ne düşen bir traktör olduğu ihbarını alan jandarma ekiplerince bölgede çalışma başlatıldı.

        İncelemelerde, göl içindeki traktöre yakın kısımda Ali E'nin cesedi bulundu.

        İncelemelerin ardından sudan çıkarılan Ali E'nin cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığına gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

