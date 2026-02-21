İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Balıkesir'de iftar programına katıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Balıkesir'de partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen iftar programına katıldı.





Dervişoğlu, yaptığı konuşmada, çok sevdiği Balıkesir'i memleketi gibi gördüğünü söyledi.



İYİ Parti'nin gün geçtikçe büyümeye devam ettiğini anlatan Dervişoğlu, şöyle konuştu:



"Açık ve net olarak bizi gözlerinde küçültenlere de buradan sesleniyorum. Onlara da diyorum ki işin aslının farkına vardınız. İYİ Parti'nin nasıl geldiğini ve siyasi yolculuğunu gümbür gümbür nasıl sürdürdüğünü artık siz de görüyorsunuz. FETÖ'cüsü, İslamcısı, bölücüsü herkes şu anda İYİ Parti'yi ve onun genel başkanıyla birlikte kadrolarını hedef tahtasına koymuştur. Bakın dedim, yolun sonunda değil başındayız. Milletimize hizmet kararlılığını sonuna kadar sürdüreceğiz. Sadece siyasi varlığımızı muhafaza edip siyasetin bir tarafına tutunmakla yetinmeyeceğiz. İddia ediyorum, Türkiye'nin en liyakatli kadroları bizimle birliktedir. Millet buna inandığında çıktığımız yolculuğun adı iktidar yolculuğudur."



Dervişoğlu, İYİ Parti'nin daima Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden ilerleyeceğini sözlerine ekledi.



Programa, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Burak Dalgın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük ve partililer katıldı.

