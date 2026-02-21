Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 17'si tutuklandı

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 16:59 Güncelleme: 21.02.2026 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 52 zanlıdan 17'si tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 52 şüpheliden 17'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

        Ekipler, yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu tespit edilen 52 adrese, 255 personelle eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 52 şüpheli yakalandı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 2 kilo 510 gram sentetik uyuşturucu madde, 83 bin 636 uyuşturucu hap, 331 gram esrar, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca ve 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 52 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 35'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Konyaspor 11'i!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Doğalgaz yönetmeliği değişti
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Hakkari'de 'kar dalgaları' şaşırttı
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        İtalyan devinden Zeki Çelik bombası!
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Denizden çıkardı, 3 bin dolara sattı
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        Öykü daha 11 yaşındaydı... Teneffüste son nefes!
        "Gerekeni yaptım"
        "Gerekeni yaptım"
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Karate Gençler grup birinciliği Balıkesir'de başladı
        Karate Gençler grup birinciliği Balıkesir'de başladı
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 52 adrese eş zamanlı baskın Uyuşturucu...
        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 52 adrese eş zamanlı baskın Uyuşturucu...
        Balıkesir'de 146 yıllık tarihi saat görücüye çıktı
        Balıkesir'de 146 yıllık tarihi saat görücüye çıktı
        Altınova'da Ramazan coşkusu
        Altınova'da Ramazan coşkusu
        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Ramazan paylaşmaktır."
        Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin: "Ramazan paylaşmaktır."
        Başkan Ertaş sahaya indi; Edremit'te yol atağı
        Başkan Ertaş sahaya indi; Edremit'te yol atağı