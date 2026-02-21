Balıkesir'de devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi öldü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi hayatını kaybetti.



Gökçeyazı Çok Programlı Lisesinin bahçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi.



Devrilmenin etkisiyle beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi Şakir Özcan (22) ile sürücü S.U. (57) yaralandı.



İhbarla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.



Yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

