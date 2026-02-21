Canlı
        Balıkesir'de devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi öldü

        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 18:13 Güncelleme: 21.02.2026 - 18:13
        Balıkesir'de devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi öldü
        Balıkesir'in İvrindi ilçesinde devrilen beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi hayatını kaybetti.

        Gökçeyazı Çok Programlı Lisesinin bahçesinde istinat duvarı yapım çalışmaları sırasında zeminin çökmesi sonucu 10 BY 553 plakalı beton mikseri devrildi.

        Devrilmenin etkisiyle beton mikserinin yıktığı ağaçların altında kalan işçi Şakir Özcan (22) ile sürücü S.U. (57) yaralandı.

        İhbarla olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yapılan kontrolde Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü ise Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

