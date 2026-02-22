Canlı
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 15:32 Güncelleme:
        Futbol: Trendyol 1. Lig


        Stat:Bandırma17 Eylül

        Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü Aydın, Salih Burak Demirel

        Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk.44 Oğuz Ceylan), Fall, Ndongala (Dk. 70 Badji), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Yasin Arda Midiliç), Amaral (Dk. 70 Enes Çinemre), Kerim Alıcı, Emirhan Acar (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 73 Yunus Azrak), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Dk. 73 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Melih Şen), Osman, Ating (Dk. 62 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz, Mustafa Said Aydın

        Goller: Dk. 50 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Atınç Nukan, Dk. 66 Enes Aydın, Dk. 85 Enes Çinemre (Bandırmaspor)

        Kırmızı kart: Dk. 47 Mustafa Said Aydın (Hatayspor)

        Sarı kartlar: Dk. 7 Hountondji, Dk. 9 Enes Aydın, Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç (Bandırmaspor), Dk. 13 Yılmaz Cin (Hatayspor)




        BALIKESİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

