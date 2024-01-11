Balıkesir'de tırın çarptığı yaya kurtarılamadı

Bandırma'da tırın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

E.K. (44) idaresindeki 34 FCR 825 plakalı tır, 100 Yıl Mahallesi Nato Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Bahattin Uslu'ya (79) çarptı.

Kazada, İtfaiye ve 911 Arama Kurtarma Derneği ekiplerince tarafından kurtarılmaya çalışılan Uslu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Uslu'nun cenazesi Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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