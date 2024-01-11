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        Balıkesir'de kirpi avlayan kişilere 42 bin lira ceza kesildi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 11.01.2024 - 16:13
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        Balıkesir'de kirpi avlayan kişilere 42 bin lira ceza kesildi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde kirpi avlayan 6 kişiye 42 bin 462 lira ceza kesildi.

        Akçay Mahallesinde devriye gezen Zeytinli Jandarma Komutanlığı ekiplerince kirpi avladıkları belirlenen 6 kişiyi yakaladı.

        Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne haber verilmesi üzerine avlanma bölgesine giden ekipler, avlanan 10 kirpiyi ele geçirdi.

        Avlanması yasak olan 10 kirpiyi avladıkları gerekçesiyle Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 6 kişiye toplam 42 bin 462 TL para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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