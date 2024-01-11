Fenerbahçe-Konyaspor maçı yazar yorumları

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Serdar Ali Çelikler (Habertürk): İstanbulspor'u 'idare eder' kabilinden bir futbolla 5 golle geçen Fenerbahçe, Konya'yı da daha ilk yarıda 5 gollük yaparken kaleyi bulan şut sayısı 6 idi. Enerji, arzu ve coşkuları vardı. Kaliteli ayaklar da bu kez daha iyi istatistikteydi. Dzeko'dan bahsediyorum. Penaltı dahil net vuruşlarla hat-trick yaptı. King uzak direğe üst 90 yerine çerçeveye vursa daha rahat gol atabileceğine ikna olsa daha fazla gol atar. Haftalardır yürüyen Tadic'in oynamaması doğru; 5-0'lık ilk devre sonunda Batshu ve Umut'un girip Dzeko ve Sebastian'ın çıkması daha da doğruydu. Batshu'nun gol atması da çooook sevindirici. Bu oyuncu kendisi istemedikçe satılmamalı.

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Bartuğ'un bir 5 dakika geç dahi olsa oyuna girmesi de iyiydi. Cengiz'in içinde bulunduğu 7. gol tam avrupai gol. 'Hızlı düşün ve hareket et' örneğiydi. Keşke Yusuf Akçiçek de yedekte olsaydı ve o da bir lig maçında süre alabilseydi. Bonucci takviyesi moral üstünlüğü de getirecektir. Çok başka bir lider daha geldi kadroya.. Önemlidir.. 6 numara da gelecek.. Umut Nayir - Kent gibi isimlerin yollanması da gelecekler kadar önemli. Yapılabilirse bir de hızlı forvet ile cidden 3 kupa birden hedeflenebilir. İnşallah İsmail Hoca da benim kadar Konferans finali hayali ile yaşıyordur. Kura şansı ile gerçekten olabilir..