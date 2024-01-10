Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Erdek'te incelemede bulundu

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Erdek'te inceleme yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 20:20 Güncelleme: 10.01.2024 - 20:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Erdek'te incelemede bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Erdek'te inceleme yaptı.

        Komisyon üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, Karşıyaka, Çakıl ve Kestanelik mahallelerindeki balıkçı barınaklarını gezdi.

        Heyet daha sonra Karşıyaka ve Çakıl Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılarla bir araya geldi.

        Karayel, balıkçılığın ve balıkçıların Marmara Bölgesi ile Türkiye için önemine işaret ederek, "Hepinizin emeğine sağlık. Allah bol kazançlar versin." dedi.

        Milletvekillerine sorunlarını anlatan balıkçılar, tekne ve gemi takip cihazı BAGİS'in arızalanması halinde sefere çıkamadıklarını belirterek, cihaz tamir edilinceye kadar balık avına devam etmek istediklerini söyledi.

        Liman ve barınak sayısının yetersiz olduğunu dile getiren balıkçılar, avlanma sezonu, yasaklar, ağ boyları ve av sahaları konularında yeni düzenlemelere gidilmesini, bölgede yeni liman ve iskeleler yapılmasını, arızalı deniz fenerlerinin onarılmasını istedi.

        Karayel de balıkçıların aktardığı sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını, hazırlayacakları raporda çözüm önerilerine de yer vereceklerini ifade etti. Komisyon sözcüsü, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de balıkta da taban fiyat politikası uygulanması gerektiğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        MHP, 55 başkan adayını açıkladı
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        Galatasaray ve PSG el sıkıştı!
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        İddia: Katar'dan esir takası önerisi
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        44 yıl haksız yere hapis yattı, 25 milyon dolar alacak
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Hakan Ural'dan G.Saray ve F.Bahçe'ye çağrı
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Havayolu ve demir-çelikte ne oluyor?
        Bonucci İstanbul'da!
        Bonucci İstanbul'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Harcama limitleri belli oldu!
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Mağazada kadın cinayeti! İş yerinde öldürüldü
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Metin Akpınar'a iyi geldi
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Beşiktaş'ta son dakika!
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı
        Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı
        6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Balıkesir'de kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Balıkesir'de kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaral...
        Avşa'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakaladı
        Avşa'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakaladı
        Edremit'te aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Edremit'te aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Marmara Adası'nda kar fırtınasında mahsur kalan araçlar kurtarıldı
        Marmara Adası'nda kar fırtınasında mahsur kalan araçlar kurtarıldı