TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Erdek'te incelemede bulundu TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Erdek'te inceleme yaptı.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri Erdek'te inceleme yaptı.

Komisyon üyeleri, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığında, Karşıyaka, Çakıl ve Kestanelik mahallelerindeki balıkçı barınaklarını gezdi.

Heyet daha sonra Karşıyaka ve Çakıl Su Ürünleri Kooperatifi üyesi balıkçılarla bir araya geldi.

Karayel, balıkçılığın ve balıkçıların Marmara Bölgesi ile Türkiye için önemine işaret ederek, "Hepinizin emeğine sağlık. Allah bol kazançlar versin." dedi.

Milletvekillerine sorunlarını anlatan balıkçılar, tekne ve gemi takip cihazı BAGİS'in arızalanması halinde sefere çıkamadıklarını belirterek, cihaz tamir edilinceye kadar balık avına devam etmek istediklerini söyledi.

Liman ve barınak sayısının yetersiz olduğunu dile getiren balıkçılar, avlanma sezonu, yasaklar, ağ boyları ve av sahaları konularında yeni düzenlemelere gidilmesini, bölgede yeni liman ve iskeleler yapılmasını, arızalı deniz fenerlerinin onarılmasını istedi.

Karayel de balıkçıların aktardığı sorunların çözümü için ellerinden geleni yapacaklarını, hazırlayacakları raporda çözüm önerilerine de yer vereceklerini ifade etti. Komisyon sözcüsü, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de balıkta da taban fiyat politikası uygulanması gerektiğini belirtti.