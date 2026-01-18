Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Haberleri

        Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, karın tadını Kazdağları'nda çıkardı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından Kazdağları'nın Hanlar mevkisi, sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşları ağırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:41 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, karın tadını Kazdağları'nda çıkardı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Balıkesir'in Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan karın ardından Kazdağları'nın Hanlar mevkisi, sömestir tatilini fırsat bilen vatandaşları ağırladı.

        Uzun süredir şehir merkezinde kar görmeye hasret kalan Edremit Körfezi'nde yaşayanlar, bölgeye giderek, doğanın tadını çıkardı. Bazı vatandaşlar yanlarında getirdikleri müzik sistemleri ve enstrümanlarla oyun havaları eşliğinde eğlenirken, bazıları ise mangal yakarak aileleriyle vakit geçirdi.

        Sömestir tatilinde olan çocuklar ise kar topu oynayıp kızaklarla kayarak doyasıya eğlendi. Yoğun ziyaret nedeniyle Edremit-Yenice kara yolunun Hanlar mevkisinde uzun araç kuyrukları oluştu. Yüzlerce aracın aynı anda bölgeye gelmesiyle trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

        Bölgedeki görevli jandarma ve trafik ekipleri, buzlanma ile yoğunluk riskine karşı sürücüleri uyardı. Yetkililer, bölgeye çıkacakların araçlarında mutlaka zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları, trafik işaretlerine uymaları gerektiğini hatırlattı.

        Karın tadını çıkaran Erkan Sayın, "Çocuklara kar göstermeye getirdik. Yani şehir merkezine kar yağmadığı için şu an buraya geldik." dedi.

        Ateş başında kar keyfi yapan Eda Aşık da, "Hanlar, Kazdağları'ndayız. Müthiş bir ortam, sucuk pişiriyoruz. Mutluyuz, güzel bir pazar." ifadelerini kullandı.

        Ahmet Erdem ise "Ateşin başında çekirdek, mangal yapıyoruz, kahve içiyoruz. Kayak yapıyoruz, kar topu oynuyoruz. Yani kendimizi eğlendirmek için oyun oynuyoruz." diye konuştu.

        Sömestir tatilinde karla buluşan çocuklardan Osman Berat Kulak da "Kazdağları'ndayım, çok mutluyum ve çok eğleniyorum. Arkadaşlar edindim, kardeşlerimle birlikte kayıyoruz, çok eğleniyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Kar yağışını göbek atarak kutladılar Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyo...
        Kar yağışını göbek atarak kutladılar Kazdağları'nda kar yağışı etkili oluyo...
        Erdek'te kaçak içki operasyonu
        Erdek'te kaçak içki operasyonu
        Bandırma, dış ticarette bölgenin lokomotifi oldu Bandırma Gümrüğü 2025'e da...
        Bandırma, dış ticarette bölgenin lokomotifi oldu Bandırma Gümrüğü 2025'e da...
        Bandırma'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti
        Bandırma'da Türk Sanat Müziği rüzgarı esti
        Bandırma'da veli seminerlerinde ilk grup belgelerini aldı
        Bandırma'da veli seminerlerinde ilk grup belgelerini aldı
        Ayvalıklı şef adayı öğrenciler İstanbul'dan 15 madalya ile döndü
        Ayvalıklı şef adayı öğrenciler İstanbul'dan 15 madalya ile döndü