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        Edremit'te koruma altındaki türlerden kuşları bulunduran 2 kişiye para cezası

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:39
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        Edremit'te koruma altındaki türlerden kuşları bulunduran 2 kişiye para cezası
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.

        112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri ile Edremit Jandarma Komutanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, koruma altındaki türlerden olan 8 kuşa el konuldu.

        Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuşlar doğal yaşam alanına salındı.

        Ayrıca, koruma altındaki kuşları bulunduran 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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