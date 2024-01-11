Edremit'te koruma altındaki türlerden kuşları bulunduran 2 kişiye para cezası
Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde koruma altındaki kuş türlerinden 4 saka ve 4 florya ele geçirildi.
112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine harekete geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Av Koruma-Kontrol ekipleri ile Edremit Jandarma Komutanlığı işbirliğinde yapılan denetimde, koruma altındaki türlerden olan 8 kuşa el konuldu.
Kazdağları Milli Parklar Şefliği Veteriner Hekimi Ertan Şenol tarafından yapılan sağlık kontrollerinin ardından kuşlar doğal yaşam alanına salındı.
Ayrıca, koruma altındaki kuşları bulunduran 2 kişiye Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğünce toplam 15 bin lira idari para cezası kesildi.
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