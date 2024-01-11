Türkiye'nin tek ada ilçesi Marmara'da fırtına ve kar; adaya 2 gün ulaşım sağlanamadı TÜRKİYE'nintek ada ilçesi olan Balıkesir'in Marmara ilçesinde fırtına ve kar yağışı etkili oldu. 2 gün ulaşımın sağlanamadığı adaya Ro-Ro seferleri, tekrar başlatıldı.

TÜRKİYE'nintek ada ilçesi olan Balıkesir'in Marmara ilçesinde fırtına ve kar yağışı etkili oldu. 2 gün ulaşımın sağlanamadığı adaya Ro-Ro seferleri, tekrar başlatıldı.

Marmara Bölgesi'nde fırtına ve kar yağışı, Balıkesir'in ada olan ilçesi Marmara'da da günlük hayatı olumsuz etkiledi. Adanın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 35 santimetreye kadar ulaşırken, ada içinde toplu taşıma araçları kullanılamadı. Hızı zaman zaman saatte 92 kilometreye kadar yükselen fırtına, deniz ulaşımını da vurdu. Adaya, 2 gün boyunca Ro-Ro seferleri yapılamadı. 5 yıldır ilçeye bu kadar yoğun kar yağmadığını söyleyen Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "İlçemiz ada olması nedeniyle kara ile ulaşımını deniz yoluyla yapıyor. Kar ve fırtına yüzünden 2 gün deniz ulaşımı gerçekleşmedi. Buzlanma nedeniyle şehirde toplu ulaşım yapılmakta zorluk çekildi. Ekiplerimiz, kar temizleme ve tuzlama yaparak ilçe içindeki ulaşımı açtı. Havanın bugün düzelmesi ile ilçeye yapılan deniz otobüsü seferleri tekrar başladı. İlçe merkezinde de toplu ulaşım araçları çalışıyor" dedi.