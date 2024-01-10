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        6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

        BALIKESİR'in Erdemit ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin E., yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:57 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:00
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        6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        BALIKESİR'in Erdemit ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin E., yakalanıp, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yasin E.'nin, ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Dün, saklandığı eve operasyon düzenlenen Yasin E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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