6 yıl 3 ay hapisle aranan FETÖ hükümlüsü yakalandı

BALIKESİR'in Erdemit ilçesinde, hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin E., yakalanıp, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan Yasin E.'nin, ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Dün, saklandığı eve operasyon düzenlenen Yasin E., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yasin E., çıkarıldığı mahkemede tutuklanıp, Burhaniye Cezaevi'ne gönderildi.