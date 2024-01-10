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        Avşa'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakaladı

        Balıkesir'in Marmara ilçesinde, geçen ay bazı yazlık konutlarda yaşanan hırsızlıkların faili oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 15:01 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:11
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        Avşa'da yazlık evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakaladı
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        Balıkesir’in Marmara ilçesinde, geçen ay bazı yazlık konutlarda yaşanan hırsızlıkların faili oldukları öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

        Avşa Adası Deniz Mahallesi Çiftlik mevkisinde 3 yazlık evin soyulması üzerine jandarma ekipleri harekete geçti.

        İlçe Jandarma Komutanlığınca oluşturulan özel ekipler, olay yerinde yaptıkları araştırmalar, kamera incelemeleri ve istihbari çalışmalar sonucu şüphelilerin B.B.A. (34), M.M. (46) ve M.Ç. (16) olduğunu belirledi.

        Operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılardan B.B.A. ve M.M'nin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda yazlık evlerden çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

        Ayrıca, 6,85 gram esrar, 1,35 gram sentetik uyuşturucu, esrar tohumu, uyuşturucu içiminde kullanılan iki payp ve filtre malzemeler ile hassas terazi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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