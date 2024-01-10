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        Edremit'te aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:45 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:45
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        Edremit'te aranan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari FETÖ hükümlüsü yakalandı.

        Edremit Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlünün ilçede bir evde saklandığı belirledi.

        Bu adrese baskın yapan ekipler, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheliyi yakalayarak hakkında işlem başlattı.

        Eski kamu görevlisi olduğu öğrenilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen Yasin E, Burhaniye ilçesindeki cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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