        Balıkesir Haberleri

        Balıkesir'de köprü menfezleri temizleniyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde etkili olan sağanağın ardından menfezleri tıkanan köprüde temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:40 Güncelleme:
        Balıkesir'de köprü menfezleri temizleniyor

        Balıkesir'in Kepsut ilçesinde etkili olan sağanağın ardından menfezleri tıkanan köprüde temizlik çalışması başlatıldı.

        Tekke Mahallesi mevkisinde Kepsut Çayı üzerinde yer alan köprü, yoğun yağışın sürüklediği atıklar nedeniyle hasar gördü.


        Suyun akışını engelleyen birikintiler, köprü menfezlerinde tıkanıklığa yol açtı.

        DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri, suyun akışını normale döndürmek ve olası taşkın riskini önlemek amacıyla bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

