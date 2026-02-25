Balıkesir'de köprü menfezleri temizleniyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde etkili olan sağanağın ardından menfezleri tıkanan köprüde temizlik çalışması başlatıldı. Tekke Mahallesi mevkisinde Kepsut Çayı üzerinde yer alan köprü, yoğun yağışın sürüklediği atıklar nedeniyle hasar gördü. Suyun akışını engelleyen birikintiler, köprü menfezlerinde tıkanıklığa yol açtı. DSİ 25. Bölge Müdürlüğü ekipleri, suyun akışını normale döndürmek ve olası taşkın riskini önlemek amacıyla bölgede iş makineleriyle çalışma yürütüyor.

