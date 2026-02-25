Ayvalık zeytinyağı, karekodla tarladan sofraya takip edilecek

Ayvalık Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Uçar, karekod sayesindeki dijital takip sistemiyle tüketicinin bilinçlendirirken, sahteciliğin önüne geçeceklerini bildirdi.



Uçar, gazetecilere, tüketiciler, ambalajların üzerindeki karekodu okutarak mahsulün bahçeden sofraya kadar olan tüm yolculuğunu anlık olarak görebileceğini kaydetti.



Sistemin coğrafi işaretli ürünlerin korunmasında devrim niteliğinde olduğunu vurgulayan Uçar, şöyle konuştu:



"Karekod uygulamamızın temelinde iki ana hedef yatıyor. Birincisi, ne yazık ki sektörümüzde sıkça karşılaştığımız taklit ve tağşiş sorununun kökten çözülmesi. Taklit-tağşiş, ülkemizde üreticimizin emeğine en çok zarar veren unsur. Sadece çiftçimizi ve dürüst işletmecimizi mağdur etmekle kalmıyor, aynı zamanda tüketicimizi de kandırıyor. Biz bu dijital takip sistemiyle tüketicimizi bilinçlendirirken, sahteciliğin önüne geçerek emeğimizin çalınmasına müsaade etmeyeceğiz."



Uçar, uygulamadaki ikinci hedeflerinin ise küresel pazardaki rakiplerle aynı standartlarda, hatta onlardan daha üstün "premium" kalitede markalar üretmek olduğunu kaydetti.



Bu konuda coğrafi işaret alan firmalarla tam bir eş güdüm içinde çalıştıklarının altını çizen Uçar, şunları söyledi:



"Hizmete sunduğumuz bu ürün kimlik takip sistemi sayesinde, karekod okutulduğu anda ürünün üretim miktarından ambalajlama şekline, laboratuvar sonuçlarından hangi parseldeki bahçeden toplandığına kadar her bilgiye ulaşılabilecek. Coğrafi işaret hologramımız üzerindeki seri numaralarını da bu sistemle kontrol ederek sahteciliği imkansız kılıyoruz. Tüketicilerimiz sorgulama sitesine girdiklerinde sadece ellerindeki ürünü değil, Ayvalık coğrafi işaretini kullanan tüm güvenilir firmalarımızı tek bir listede görebilecekler. Buradan doğrudan firmaların e-ticaret sitelerine yönlendirilerek fiyat kontrolü yapabilecek, en kaliteli ve orijinal ürünü kaynağından seçebilecekler. Şeffaflık, Ayvalık zeytinyağının en büyük gücü olacak."

