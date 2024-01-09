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        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak

        Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 09.01.2024 - 23:08
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        Balıkesir'in Marmara Denizi'ndeki adalarına yarın fırtına nedeniyle feribot seferi yapılamayacak
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        Marmara Denizi'nde Balıkesir'e bağlı olan adalara yarın feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

        Çanakkale ve adalar hatlarında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, "10 Ocak Çarşamba günü Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), gün içindeki tüm seferlerimiz ile Narlı-Marmara hattında olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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