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        Haberler Gündem 3. Sayfa 32 yaşındaki Pınar Damar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!

        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!

        İstanbul'da, kayıp olarak aranırken, cesedi bulunan 32 yaşındaki Pınar Damar'ı öldürdüğünü itiraf eden 35 yaşındaki Metin Aydın´ın mütalaada, 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. Aydın´ın, 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan da 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:31 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:31
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        32 yaşındaki Pınar'a kıymıştı... Cinsel saldırılı vahşette istenen ceza belli oldu!
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        İstanbul'da, ailesi tarafından kayıp müracaatında bulunulan Pınar Damar (32) her yerde aranırken bir gün sonra Bağcılar'da ormanlık alanda öldürülmüş olarak bulundu.

        KUZENİNİN KOCASI GÖZALTINA ALINDI

        DHA'nın haberine göre, Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatın soruşturmada, olayın şüphelisi olan kuzeninin kocası olan Metin Aydın (35), Adli Tıp Kurumu önünde diğer aile üyeleri ile beklerken gözaltına alındı.

        CİNAYETİ DETAYLARIYLA ANLATTI

        Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli Metin Aydın, önce cinayeti inkar etmesine rağmen daha sonra bütün detayları ile anlattı. Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

        Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Metin Aydın bulunduğu cezaevinden getirilirken, Pınar Damar´ın ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

        MÜTALAA AÇIKLANDI

        Cumhuriyet Savcısı duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada Pınar Damar´ın sanığın, imam nikahlı eşinin kuzeni olduğu kaydedildi. Pınar Damar´ın boyun basısına bağlı olarak hayatını kaybettiği sanığın ise, alnının sol kısmında ve kaşının üstünde yara izinin bulunduğu belirtildi.

        KATİLİN DNA'SI PINAR'IN TIRNAKLARINDA

        Adli Tıp Kurumu raporuna göre Damar´ın genital muayenesinde cinsel saldırı tespit edildi. Damar´ın tırnaklarından elde edilen DNA örnekleriyle sanığın DNA örneklerinin uyumlu olduğu da kaydedilirken, eteğindeki lekenin de sanığın genotip özelliklerine uyumlu olduğu ve Pınar Damar´ın öldürülmeden önce cinsel saldırıya maruz kaldığına yer verildi.

        BOĞAZINI SIKARAK ÖLDÜRMÜŞ

        Metin Aydın´ın Pınar Damar´a cinsel saldırıda bulunduğu esnada boğazını sıkarak kasten öldürdüğü de mütalaada anlatıldı.

        2 KEZ 'AĞIR MÜEBBET' VE 10.5 YIL HAPİS İSTENDİ

        Metin Aydın hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' ve 'Ölümle sonuçlanan cinsel saldırı' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan ise, 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar cezalandırılması talep edildi. Mahkeme mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı erteledi.

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