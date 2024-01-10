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        Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı

        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 19:41 Güncelleme: 10.01.2024 - 19:49
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        Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı
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        Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı.

        Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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