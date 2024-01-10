Balıkesir'de su kuyusunda mahsur kalan 2 görevli kurtarıldı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, su kuyusunda görevli 2 güvenlik görevlisi yağışlarla su kuyusunun kabarmasıyla mahsur kaldı.

Bandırma Kuş Cenneti tren istasyonu yakınında bulunan bir firmaya ait su kuyularının seviyesi, yağış nedeniyle yükseldi. Kuyularda görevli 2 görevli, yükselen sular nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri. mahsur kalan 2 görevliyi kurtardı.

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