Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Sivasspor'a konuk olacak

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Icardi, Sanchez, Oliveira ve Boey, kart cezalısı Barış Alper ile Afrika Kupası'na giden Ziyech ve Bakambu, maçta görev yapamayacak. İşte Sivasspor - Galatasaray maçı öncesi son gelişmeler ve Okan Buruk'un muhtemelen 11'i

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında bugün EMS Yapı Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 17.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

        Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 47 puan topladı. EMS Yapı Sivasspor ise ligde altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi sonucunda hanesine 24 puan yazdırdı.

        2

        7 EKSİK

        Galatasaray'da 7 oyuncu, çeşitli nedenlerle EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sergio Oliveira ve Sacha Boey, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz ile Afrika Kupası'nda mücadele edecek ülkelerinin milli takımlarına davet edilen Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu, maçta görev yapamayacak.

        3

        SON 6 MAÇTA 5 GALİBİYET 1 BERABERLİK

        Galatasaray, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki son 6 maçında Corendon Alanyaspor, Siltaş Yapı Pendikspor, Yukatel Adana Demirspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup ederken, Fenerbahçe ile berabere kaldı.

        4

        LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI

        Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 35 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise sadece 9 gol gördü. Yaptığı maçların 11'inde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.

        5

        MUHTEMEL 11

        Muslera

        6

        Kaan Ayhan

        7

        Nelsson

        8

        Abdülkerim

        9

        Kazımcan

        10

        Torreira

        11

        Kerem Demirbay

        12

        Kerem Aktürkoğlu

        13

        Mertens

        14

        Zaha

        15

        Halil

        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        İstanbul'da sabah saatlerinde tacizci kâbusu!
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        "Önünde hiçbir güç duramaz"
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Ağabeyinin parçaları bulunmuştu! Cenazeye katılmıştı! Vahşeti itiraf etti!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        Arda girdi, Real Madrid finale yükseldi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Miras kalan 25 milyon euroyu bağışlamayı planlayan Avusturyalı
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Galatasaray'da Sivas önlemleri!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        Katile adresi 'Nakliye' vermiş!
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        "Fenerbahçe öğrendi!"
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        Erdal Beşikçioğlu Etimesgut Belediye Başkan adayı oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        CHP'de 21 ilin adayları belli oldu
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        7 gün önce doğa yürüyüşüne çıktı... Rus turistten haber yok!
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        SEC, spot Bitcoin ETF'lerini onayladı
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Batıda ayaz, doğuda kar, kuzey ve güneyde yağmur var
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Yüzyılın davası: Güney Afrika’nın ‘soykırım’ suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava Lahey’de başlıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Genç nüfus azalıyor
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!
        Grip yayılıyor! Bu uyarılara dikkat!