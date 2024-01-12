Fenerbahçe'nin yeni transferi Rade Krunic bugün geliyor! Transfere hareketli bir giriş yapan Fenerbahçe, aylar önce de istediği Rade Krunic'e bugün kavuşuyor. Milan ve tecrübeli orta saha ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Bosna Hersekli yıldızı bugün İstanbul'a getiriyor. Rade Krunic'i taşıyan uçağın 15:45 gibi İstanbul'da olacağı belirtiliyor

Habertürk Giriş: 12.01.2024 - 11:40 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:40 facebook

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