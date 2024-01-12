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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya, 2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı

        Serenay Sarıkaya, 2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı

        Serenay Sarıkaya, SHOW TV'de yayınlanan 'Aile'de canlandırdığı 'Devin' ile '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 12:09
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Serenay Sarıkaya, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin Davutpaşa'daki kampüsünde gerçekleştirilen 22. Altınyıldız Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödüle layık görüldü.

        Serenay Sarıkaya; SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakteriyle '2023 Yılında En Beğenilen Kadın Dizi Oyuncusu' ödülünü kazandı. Sarıkaya, gecede gazetecilerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde Mert Demir'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa, "Çillibom" yorumunu yapan Sarıkaya, gazetecilerin bu yöndeki sorularını ise şöyle geçiştirdi; "Çok tatlısınız ama bu konuya girmeyeceğim."

        Serenay'dan Mert'e: Çillibom
        Serenay'dan Mert'e: Çillibom Haberi Görüntüle
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        #serenay sarıkaya
        #aile
        #Aile dizisi
        #Serenay Sarıkaya Devin
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