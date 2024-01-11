Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e: Çilli Bom
Oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in fotoğraflarına kayıtsız kalmadı; "Çillibom"
SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın, 'Ateşe Düştüm' şarkısında Mert Demir ile düet yapması aşk dedikodularını beraberinde getirmişti.
Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sarıkaya konuyla ilgili muhabirlere "Şarkıda vokal yapan benim, evet" açıklamasını yapmış, aşk iddialarına da "Durun bakalım" demişti.
Sarıkaya, Mert Demir'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalmadı ve aşk dedikodalarını yine alevlendirdi.