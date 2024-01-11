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        Haberler Magazin Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e: Çilli Bom - Magazin haberleri

        Serenay Sarıkaya'dan Mert Demir'e: Çilli Bom

        Oyuncu Serenay Sarıkaya, aşk yaşadığı iddia edilen Mert Demir'in fotoğraflarına kayıtsız kalmadı; "Çillibom"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.01.2024 - 18:05 Güncelleme: 11.01.2024 - 18:05
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Aile'de 'Devin' karakterini canlandıran Serenay Sarıkaya'nın, 'Ateşe Düştüm' şarkısında Mert Demir ile düet yapması aşk dedikodularını beraberinde getirmişti.

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        Geçtiğimiz günlerde bir davete katılan Sarıkaya konuyla ilgili muhabirlere "Şarkıda vokal yapan benim, evet" açıklamasını yapmış, aşk iddialarına da "Durun bakalım" demişti.

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        Sarıkaya, Mert Demir'in Instagram hesabından yaptığı bir paylaşıma kayıtsız kalmadı ve aşk dedikodalarını yine alevlendirdi.

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        Şarkıcı bu fotoğrafını "İşte öle bir şey" notuyla yayınladı. Sarıkaya da "Çillibom" yorumunu yaptı.

        #Mert Demir
        #serenay sarıkaya
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